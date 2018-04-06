Трамп заявив, що не знав про виплату $130 тисяч порноакторці за мовчання

За словами Трампа, він не знає, де його адвокат, Майкл Коен, взяв гроші.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знав про виплату 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд) за її мовчання.

У Білому домі стверджують, що заяви порноактриси про інтимний зв'язок із Трампом у 2006 році є неправдою, пише Reuters.

"Ви повинні запитати про це Майкла Коена", - сказав Трамп, відповідаючи на питання, чому його адвокат заплатив гроші, якщо заяви порноакторки є неправдою.

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Також Трамп зазначив, що не знав про цю виплату.

За словами Трампа, він не знає, де його адвокат, Майкл Коен, взяв гроші, щоб заплатити Кліффорд за мовчання про близькі стосунки з ним.

У свою чергу, як зазначає агентство, Коен заявив, що заплатив Деніелс із власної кишені.

17 березня адвокат Трампа Майкл Коен подав до суду на порноакторку. У позові йдеться, що Кліффорд розповіла про близькой зв'язок із президентом всупереч домовленості про нерозголошення. Коен стверджує, що порноакторка порушила їх угоду не менш 20 разів. Якщо суддя визнає Кліффорд винною, то їй загрожує штраф в розмірі 1 мільйона доларів за кожне порушення. У розпал президентської кампанії в 2016 році Коен заплатив порноакторці 130 тисяч доларів за нерозголошення інформації про інтимний зв'язок.

7 березня прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що «зв'язок Трампа з порнозіркою - неправда, і це доведено в суді».