В Афганістані ліквідували одного із командирів ІДІЛ
20:06, 07 квітня 2018Світ
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Раніше бойовик воював за рух "Талібан".
Він став 11-м членом ИГИЛ, загиблим в Афганістані \ thesun.co.uk
В північній провінції Афганістану Джавзян був убитий один з важливих командирів ІДІЛ в країні Карі Хекмат.
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Як повідомляє Reuters з посиланням на представника Афганської національної армії Ханіфа Резая, бойовика ліквідували в четвер.
Також повідомляється, що атаку було здійснено за допомогою дрона.
Минулого року група Хекмата, який перейшов на бік ІДІЛ з руху «Талібан», створила могутній опір у провінції.
За останні 11 місяців Хекмат став сьомим важливим членом ІДІЛ, якого було вбито в Афганістані.
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