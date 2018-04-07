В Афганістані ліквідували одного із командирів ІДІЛ

Раніше бойовик воював за рух "Талібан".

В північній провінції Афганістану Джавзян був убитий один з важливих командирів ІДІЛ в країні Карі Хекмат.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на представника Афганської національної армії Ханіфа Резая, бойовика ліквідували в четвер.

Також повідомляється, що атаку було здійснено за допомогою дрона.

Минулого року група Хекмата, який перейшов на бік ІДІЛ з руху «Талібан», створила могутній опір у провінції.

За останні 11 місяців Хекмат став сьомим важливим членом ІДІЛ, якого було вбито в Афганістані.