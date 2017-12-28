Режим Асада звинуватили у вільному пересуванні бойовиків ІДІЛ територією Сирії

Представники очолюваної США міжнародної коаліції стверджують, що бойовики угруповання «Ісламська держава» вільно пересуваються через територію Сирії.

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«Вони рухаються безкарно через території, контрольовані режимом (президента Сирії Башара Асада – ред.), демонструючи, що режим явно або не бажає, або не може перемогти угруповання «Ісламська держава» в межах своїх кордонів», – заявив заступник командира коаліційних сил, генерал-майор британської армії Фелікс Гедні, передає Радіо Свобода.

Попри висловлене невдоволення, Гедні заявив, що коаліція не намагатиметься знищити бойовиків за допомогою авіаударів, коли фіксуватиме їх на контрольованій урядом Сирії території. Коаліційні сили в цій справі далі покладатимуться на уряд Сирії та його союзника Росію, які мають переслідувати бойовиків у цих районах, розташованих на захід від річки Євфрат.

«Ми хотіли б закликати сирійський режим очистити від бойовиків ті райони, які зараз перебувають під їхнім контролем», – додав британський генерал.

За оцінками коаліції, в Іраку та Сирії залишається до однієї тисячі бойовиків угруповання «Ісламська держава». Тим не менше, вважає Гедні, боротьба проти цих бойовиків не завершилася.