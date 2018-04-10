«Каролінський жнець»: американець опинився при смерті через найгостріший у світі перець

34-річний чоловік покуштував перець сорту «Каролінський жнець», який внесений в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш гострий у світі.

У США госпіталізований учасник конкурсу з поїдання гострого перцю.

Як повідомляє видання Daily Mail, він скаржився на сильний головний біль.

Інцидент стався в Нью-Йорку. 34-річний чоловік покуштував перець сорту «Каролінський жнець», внесений в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш гострий у світі. Через кілька днів він поскаржився на спалахи нестерпного головного болю, і його госпіталізували. Комп'ютерна томографія показала, що кілька артерій в його мозку різко звузилися.

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За словами лікарів, у чоловіка розвинувся церебральний вазоконстрікторний синдром. Він може викликати важкі ускладнення аж до інсультів, епілептичних нападів і смерті. Медики відзначили, що до цього було відомо буквально кілька випадків, коли синдром розвивався через поїдання гострих страв.

Перець «Каролінський жнець» вважається настільки гострим, що його можна брати лише в рукавичках. Пекучість даного виду коливається між 1,15 мільйона і 2,2 мільйона одиниць за шкалою Сковилла, це приблизно в 400 разів гостріше, ніж перець халапеньо.