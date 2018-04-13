США розглядають 8 об'єктів для можливого удару в Сирії - ЗМІ

Сирія розраховує на те, що США не стануть завдавати ударів по російським об'єктам.

Військове командування США розглядає у якості можливих цілей для ударів у Сирії вісім об'єктів.

Про це телеканалу CNBC повідомило джерело, знайоме з ситуацією, передає Громадське.

За даними джерел CNBC, серед вказаних цілей два сирійських аеродроми, один дослідницький центр і фабрика, яка потенційно має відношення до виробництва хімічної зброї.

Джерело також повідомило, що сирійське командування наразі перерозподіляє літаки ВПС Сирії по аеродромах, де базуються російські війська.

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Таким чином, Сирія розраховує на те, що США не стануть завдавати ударів по російським об'єктам.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв здійснити ракетний удар по Сирії через хімічну атаку в місті Дума 7 квітня, внаслідок якої загинула значна кількість людей. Так він відповів на заяву посла РФ у Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети та знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

Президент США також заявив, що відносини з Російською Федерацією стали гіршими, ніж були за часів "холодної війни".

Російські військові кораблі залишили сирійський порт Тартус у зв'язку з можливими ударами США по Сирії.

Крім того, видання The Times повідомило, що Велика Британія готується завдати авіаударів по Сирії. У повну боєготовність приведено літаки британських ВПС на військовій базі на Кіпрі.

7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

11 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що у Сирії 500 осіб мають симптоми враження токсичними хімічними речовинами.

Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.