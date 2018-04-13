Російську повію Настю Рибку відправили до в'язниці

На судовому засіданні, крім суддів і секретаря, були присутні лише підозрювані, помічник адвоката і перекладач.

Провінційний суд міста Паттайя висунув Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Настя Рибка) та іншим фігурантам справи про нелегальний "секс-тренінг" звинувачення за другою справою й обрав для них запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Їм інкримінують організацію злочинної спільноти, змову більше п'яти осіб для вчинення злочину і надання послуг сексуального характеру у складі злочинної групи, повідомив РІА Новости секретар суду.

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Судове засідання проходило в закритому режимі у залі, розташованому в блоці камер тимчасового утримання суду Паттайї. На ньому, крім суддів і секретаря, були присутні лише підозрювані, помічник адвоката і перекладач.

"Сьогодні ввечері їх перевезуть у міську в'язницю Паттайї. Наступне засідання у цій справі відбудеться 24 квітня", - повідомив агентству секретар суду.

Він також додав, що, згідно з таїландським законодавством, суд буде продовжувати запобіжний захід кожні 12 днів.

Настя Рибка - зірка таблоїдів, яка прославилася скандальними фото та одкровеннями про сексуальні стосунки з мільярдером Олегом Дерипаскою і чиновниками з Кремля. Розваги та секс на яхті з олігархом і віце-прем'єром Росії призвели до холодної тюремної підлоги. Настю Рибку та її компанію затримали в Таїланді, посадили до слідчого ізолятора. Привід - незаконне ведення бізнесу. Настя проводила секс-тренінги на елітних курортах і вчила завойовувати серця і гаманці олігархів.