Після секс-скандалу з повією Рибкою Дерипаска купив собі громадянство Кіпру

Дерипаска був одним з декількох сотень осіб, які подали прохання про надання кіпрського громадянства.

Російський бізнесмен Олег Дерипаска купив громадянство Кіпру. Про це повідомляють Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) та британська газета The Guardian з посиланням на документи.

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За інформацією OCCRP і The Guardian, Дерипаска був одним з декількох сотень осіб, які подали прохання про надання кіпрського громадянства. Згідно з документами, його заяву схвалили.

Як відзначають OCCRP і The Guardian, російський бізнесмен отримав паспорт не з першого разу. Перше прохання він подавав в 2016 році, але тоді йому відмовили через розслідування щодо відмивання грошей в Бельгії. Пізніше Дерипаска надав лист від влади Бельгії, в якому говорилося, що «справу було закрито через відсутність доказів». Після цього Рада міністрів Кіпру переглянула прохання російського бізнесмена.

Представник Дерипаски підтвердив, що бізнесмен отримав паспорт Кіпру. Він пояснив це тим, що «широке коло бізнес-інтересів Олега Дерипаски передбачає необхідність постійних переїздів по світу».

Крім того, згідно з документами, влада острівної держави запропонувала громадянство іншому російському мільярдеру Віктору Вексельбергу. Він, швидше за все, цю пропозицію відхилив, оскільки його представник наполягає, що у бізнесмена є тільки російський паспорт.

Громадянство Кіпру дозволяє без візи відвідувати країни Євросоюзу. Щоб його отримати, іноземцям пропонують інвестувати 2 млн євро в нерухомість країни або 2,5 млн євро в компанії або державні облігації.