Росію не відключать від SWIFT - росЗМІ
Система передачі фінансових повідомлень SWIFT не буде відключати Росію через санкції.
Про це повідомив у середу в Москві її гендиректор Готфрід Лайбрандт. «Ведомости» повідомили про це з посиланням на двох осіб, які чули його виступ. Сьогодні проходять загальні збори Російської національної асоціації СВІФТ («Россвифт») та бізнес-форум SWIFT.
Лайбрандт підкреслив, що SWIFT - нейтральна організація, зазначили співрозмовники.
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Як повідомлялося раніше, в Кремлі і уряді РФ готуються до того, що США можуть піти за найжорсткішим сценарієм введення санкцій проти Росії. Розглядаються, зокрема, дії на випадок відключення Росії від SWIFT і введення санкцій проти держборгу.
SWIFT - міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Зараз членами SWIFT є понад 10 000 організацій, у тому числі близько тисячі корпорацій. Щорічно через систему проходить близько 4 млрд платіжних доручень.