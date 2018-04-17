Кремль готується до відключення Росії від SWIFT – росЗМІ

Ще однією можливою мірою, яка викликає серйозні побоювання Москви, є блокуючі санкції проти найбільших російських банків.

В Кремлі та уряді РФ готуються до того, що США можуть піти за найжорсткішим сценарієм введення санкцій проти Росії. Розглядаються, зокрема, дії на випадок відключення Росії від SWIFT і введення санкцій проти держборгу.

Про це повідомляє російське видання РБК, посилаючись на два федеральних джерела. Близьке до Кремля джерело також розповіло журналістам, що ще однією можливою мірою, викликає серйозні побоювання, є блокуючі санкції проти найбільших російських банків — Ощадбанку і ВТБ.

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Зазначається, що готуватися до гіршого російська влада почали ще до публікації у січні «кремлівської доповіді».

SWIFT - міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. На даний момент членами SWIFT є понад 10 000 організацій, у тому числі близько тисячі корпорацій. Щорічно через систему проходить близько 4 млрд платіжних доручень.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти 7 російських олігархів та 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб. Введення санкцій призвело до нового обвалу російського рубля.

15 квітня Сполучені Штати Америки попередили Російську Федерацію про підготовку нових санкцій за підтримку режиму президента Сирії Башара аль-Асада.