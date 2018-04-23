"Одержимий втручанням у наші демократії": Макрон розповів, що думає про дії Путіна

Президент Франції наголосив на тому, що Путін використовує слабкість своїх супротивників.

Путін одержимий втручанням у політичні процеси в країнах Заходу. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив напередодні державного візиту до США.

Читайте такожМакрон заявив, що йому вдалося переконати Трампа не відмовлятися від операції в Сирії

У ході інтерв'ю каналу Fox Макрон, відповідаючи на низку гострих запитань стосовно президента Дональда Трампа, відзначив, що не має сумнівів в легітимності президента США, не зважає на слідство незалежного прокурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори в Америці, та заявив, що Трампа обрали президентом саме американські громадяни, а його віддане служіння інтересам країни є джерелом його легітимності, передає Голос Америки.

Макрон також заявив, що у нього не виникає питань, чи пробуде президент Трамп на своїй посаді весь відведений йому термін.

Відповідаючи на питання про президента Росії Володимира Путіна, Макрон назвав того "дуже сильним чоловіком".

"Він сильний президент. Він хоче великої Росії. Народ пишається його політикою. Він надзвичайно жорсткий щодо меншин та своїх опонентів, а його ідея демократії не відповідає моїй. У нас з ним невпинна дискусія, хоча я незгоден з ним у багатьох питаннях. Він сильний та розумний, але щодо нього не можна дозволяти собі наївності. Він одержимий втручанням у наші демократії", - заявив Макрон.

Президент Франції наголосив на тому, що Путін використовує слабкість своїх супротивників.

Макрон також звернув увагу на те, що втручання Путіна за допомогою пропаганди та інших засобів покликані ослабити Захід, бо на думку Путіна це грає на руку Росії.

"Я поважаю його. Я дуже прозорий. Я хочу працювати з ним, знаючи все про ситуацію", - відзначив Макрон.

Візит Макрона відзначає 250 років відносин між США та Францією. Макрон також звернеться до Конгресу США із закликом підтримати зусилля проти авторитарних режимів та диктаторів.