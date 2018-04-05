Франція на третину скоротить кількість депутатів у парламенті

У рамках інституційної реформи у Франції, 15% членів парламенту на виборах 2022 року обиратимуться за пропорційною системою голосування.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп представив масштабну інституційну реформу, спрямовану на відновлення довіри виборців до значною мірою дискредитованого політичного класу.

Як повідомляє dt.ua з посиланням на Reuters, згідно з реформою, кількість народних обранців в обох палатах буде скорочено на майже на третину.

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Так, до Національної асамблеї Франції (нижньої палати парламенту) на виборах 2022 року обиратимуть 404 депутати замість 577, до верхньої – 244 замість 348.

Крім того, 15% членів парламенту на виборах 2022 року обиратимуться за пропорційною системою голосування.

"Ці законопроекти будуть сприяти глибокому оновленню політичного та парламентського життя в дусі відповідальності, репрезентативності і ефективності", - прокоментував реформу Едуар Філіпп.

Reuters також зазначає, що заходи, які відповідають передвиборчим обіцянкам президента Еммануеля Макрона, є результатом угоди між його центристським урядом та контрольованим опозицією Сенатом, підтримка якого необхідна для проведення реформи.