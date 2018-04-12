Франція має докази використання режимом Асада хімічної зброї в Сирії – Макрон

Він заявив, що обговорює з Трампом можливу військову відповідь на дії сирійського режиму.

Франція має докази того, що режим Башара Асада використовував хімічну зброю у Сирії проти цивільного населення.

Про це заявив французький президент Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

Читайте такожВертольоти, які скинули хімічну речовину над Думою, прилетіли з авіабази ВПС Асада - BellingcatВін також заявив, що постійно тримає контакт з Трампом для обговорення ситуації у Сирії та підготовки можливої військової відповіді на дії сирійського режиму.

"Необхідно позбавити режим ( Асада - УНІАН) засобів підготовки (зброї і т.д)", - зазначив Макрон. - "Ми прийматимемо рішення своєчасно, тоді, коли вважатимемо це найбільш корисним і ефективним".

Як повідомляв УНІАН, Трамп пообіцяв здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинули десятки людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.