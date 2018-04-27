Кім Чен Ин пообіцяв більш не будити президента Південної Кореї ядерними випробуваннями

Також глава КНДР запропонував президенту Республіки Корея Мун Чже Іну частіше зустрічатися.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що він прибув на територію Південної Кореї, щоб покласти край конфронтації між країнами.

«Я приїхав, щоб покласти край конфронтації», - процитував слова Кім Чен Ина представник лідера Південної Кореї під час брифінгу після першого раунду міжкорейського саміту.

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Також глава КНДР запропонував президенту Республіки Корея Мун Чже Іну частіше зустрічатися.

«Давайте тепер зустрічатися частіше. Давайте побудуємо бажаний мир», - навів слова Кім Чен Ина представник південнокорейського президента.

"Кім Чен Ин сказав президенту Муну, що чув, що той завжди постає спозаранку через ракетні запуски Півночі, і пообіцяв, що більше не буде турбувати його сон", - сказав прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.