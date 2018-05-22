Гості весілля принца Гаррі і Меган Маркл розпродають королівські сувеніри в мережі (відео)

У мережі йдуть запеклі торги за невеликі подарункові пакети, всередині кожного - шоколадна монета, набір печива, вода і магніт.

Гості весілля принца Гаррі і Меган Маркл розпродають сувеніри до свята.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. На церемонію, яка відбулася в минулу суботу, молодята запросили не тільки британських знаменитостей, але і підданих – 1200 звичайних громадян.

На пам'ять для них новоспечені герцог і герцогиня Сассекські підготували невеликі пакети і саме їх гості виставляють на продаж в Інтернеті.

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Всередині кожної сумки з ініціалами Гаррі і Меган – шоколадна монета, набір печива, вода і магніт.

Оголошень про продаж британські ЗМІ вже нарахували більше двох десятків, за кожний набір в Мережі йдуть запеклі торги. Одному гостеві вже вдалося продати королівські сувеніри за 400 фунтів – це більше 14-ти тисяч гривень.

Як повідомлялося, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія в Віндзорському Палаці. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекских.