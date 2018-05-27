Делегація США прибула до Північної Кореї для підготовки зустрічі Трампа з Кім Чен Ином - ЗМІ

Згідно інформації, американську делегацію очолює екс-посол США в Південній Кореї Кім Сон.

Делегація чиновників із Сполучених Штатів Америки прибула до Північної Кореї для проведення переговорів з приводу зустрічі між лідерами двох країн - Дональдом Трампом і Кім Чен Ином.

Читайте такожТрамп заявивши про продуктивні переговори щодо відновлення зустрічі з Кім Чен Ином

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Згідно інформації, американську делегацію очолює колишній посол США в Південній Кореї Кім Сон.

Повідомляється, що Кім Сон планує зустрітися із заступником міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі, з якої вже проводив консультації 2005 році щодо ядерного роззброєння.

Передбачається, що зустрічі триватимуть до середи.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Трамп скасував зустріч з лідером КНДР, заплановану на 12 червня в Сінгапурі. Відповідну заяву оприлюднив Білий дім. Відмова від проведення саміту президент США пояснив відкритою ворожістю, висловленою Кім Чен Ином в його нещодавній заяві на адресу Вашингтона.