У Венесуелі оголосили безкоштовний проїзд в метро через відсутність паперу для квитків
17:29, 01 червня 2018Світ
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Всього 53 станції метро Каракаса опустили турнікети і почали впускати пасажирів безкоштовно.
Ніколас Мадуро / REUTERS
Влада Венесуели відкрила безкоштовний проїзд в метрополітені Каракаса через відсутність в країні паперу для друку проїзних квитків.
Про це повідомляє Reuters.
Уточнюється, що всього 53 станції метро Каракаса опустили турнікети і почали впускати пасажирів безкоштовно.
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«Їздять безкоштовно, бо ні з чого робити квитки», — розповів співробітник однієї зі станцій метро.
Влада країни поки не прокоментувала ситуацію.
Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що опозиція країни винна у відсутності паперу для друку газет.
Він також додав, що віддав розпорядження міністру зв'язку Хорхе Родрігесу створити у Венесуелі підприємство по виробництву паперу.
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