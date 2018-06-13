До п’ятниці стануть відомі імена причетних до лобізму інтересів Януковича європейських політиків – Politico

Полу Манафорту висунуто звинувачення в ухилянні від податків у США, порушенні законодавства щодо реєстрації у якості агента іноземного уряду для здійснення відповідної лобістської діяльності.

Федеральний суддя США Емі Берман Джексон наказала спеціальному прокурору Роберту Мюллеру до п'ятниці назвати усіх осіб та організації, які буцімто задіяні у лобізмі радника "Партії регіонів" в інтересах уряду України без відповідної реєстрації, як того вимагає законодавство США.

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Про це повідомляє видання Politico, передає Голос Америки.

Роберт Мюллер, який розслідує обставини втручання Росії у політичні процеси у США, повинен надати захисту Манафорта імена колишніх європейських політиків, які брали участь у кампанії впливу уряду Януковича у США у минулому та осіб, на чиї свідчення Манафорт буцімто намагався вплинути протягом останніх місяців.

Манафорту висунуто звинувачення в ухилянні від податків у США, порушенні законодавства щодо реєстрації у якості агента іноземного уряду для здійснення відповідної лобістської діяльності. Слідство також заявляє, що він намагався впливати на свідків у своїй справі. Останнє призвело до висунення йому додаткових звинувачень.

Рішення судді Емі Берман Джексон у Politico назвали перемогою команди захисників Манафорта. Воно дасть їм змогу підготуватись до суду, який призначений на 17 вересня.

Очікується, що оприлюднення переліку осіб обмежить здатність обвинувачення наводити свідчення осіб за межами списку.