В Індонезії чиновників зобов'яжуть їсти на нарадах лише вуличну їжу

Індонезійських чиновників зобов'яжуть їсти на нарадах виключно місцеву вуличну їжу замість дорогої імпортної їжі, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The New Straits Times. Нові правила почнуть діяти з 1 грудня.

За даними видання, нове меню чиновників було розроблено радниками міністра бюрократичної реформи Юдді Чхріснанді (Yuddy Chrisnandi). До нього увійшли маніок, парена кукурудза і пиріжки з ямсу. На думку експертів, ці заходи дозволять підтримати сільське господарство країни, а чиновникам така дієта допоможе нормалізувати тиск і рівень холестерину. Тих, хто не буде дотримуватися правил, позбавлять премії або понизять у посаді.

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Як оголосив міністр реформи, це тільки початок: з наступного року для чиновників введуть нові обмеження. Їм заборонять запрошувати на вечірки понад 400 гостей. За словами міністра, зараз з нагоди урочистостей держслужбовці влаштовують свята, на які з'їжджаються понад тисяча чоловік. Це створює затори на дорогах і посилює у простих людей відчуття соціальної нерівності.

Ці заходи пов'язують із прагненням нещодавно обраного президента Joko Відодо (Joko Widodo) завоювати симпатії простого народу. В ході виборчої кампанії він обіцяв покінчити з корупцією в Індонезії, а також забезпечити продовольчу безпеку країни за рахунок збільшення виробництва традиційних сільськогосподарських культур.