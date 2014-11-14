В Одесі напали на суші-бар, який подає "смажених тітушок" та "сепаратистів зі смаженим лососем"
У Суворовському районі Одеси невідомі кинули пляшку з горючою сумішшю в кафе-бар, в меню якого страви з антисепаратистськими і патріотичними назвами.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Суворовського райвідділу міліції, в ніч на 13 листопада невідомі, заздалегідь розбивши скло у двох вікнах, кинули пляшку у вікно закладу «Чемпіон», розташованого по проспекту Добровольського.
«Кинули пластикову пляшку з порошкоподібною речовиною. Пляшка задимілася, але не загорілася. Власник кафе поки що конкретної суми (збитків - УНІАН) не називав», - зазначили в райвідділі.
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За фактом події почато кримінальне провадження за ч. 1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна).
Як зазначають місцеві жителі, цей заклад став популярний у зв'язку з назвами деяких страв меню. Так, у «Чемпіоні» пропонують: «Смажені тітушки», «Слава Україні», «Сепаратист зі смаженим лососем» тощо. Не всі в місті сприйняли однозначно таке ноу-хау. Зокрема, деякі користувачі Інтернет-ресурсів з просепаратистськими поглядами про вищеназваний заклад відгукувалися негативно.