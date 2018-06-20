Бойовики "Талібану" вбили в Афганістані щонайменше 30 військових

Одразу після припинення триденного перемир'я бойовики "Талібану" напали на військові бази на заході Афганістану і вбили щонайменше 30 солдатів.

Бойовики "Талібану" вбили щонайменше 30 афганських солдатів у західній провінції Бадгіс, повідомила місцева влада. Таліби атакували два контрольно-пропускних пункти та захопили один із них. Це стало першою атакою руху після триденного перемир'я.

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Атака почалась пізно ввечері 19 червня та тривала до ранку наступного дня, передає "Німецька хвиля". "Велика кількість талібів напала з кількох напрямків. Після годин важких боїв 30 афганських військових були вбиті, і таліби захопили базу", - заявив голова ради провінції Абдул Азіз Бек. За його словами, серед талібів також були жертви, але він не назвав їхню кількість.

Він також відзначив, що протягом ночі в інших районах провінції було вбито 15 бійців "Талібану". Таліби готували атаки та проводили розвідку під час дії перемир'я, відзначив він.

У свою чергу, речник поліції провінції додав, що таліби вбили ще чотирьох афганських солдатів в окремих атаках на військові баз. Представники "Талібану" поки не прокоментували атаку.

З 12 червня афганська влада оголосила перемир'я тривалістю 10 днів, проте таліби заявляли лише про триденне припинення вогню на період свята розговіння по завершенні священного для мусульман місяця Рамадан.