Вибух у Кабулі: кількість загиблих зросла до 17, поранених - до 110, відповідальність взяв на себе "Талібан" (фото)

Кількість постраждалих постійно зростає.

В результаті вибуху в Кабулі загинули як мінімум 17 осіб. Поранення отримали як мінімум 110 осіб, але кількість постраждалих постійно росте.

Про це повідомив Reuters представник місцевого МОЗ, пише 112.ua.

Відповідальність за вибух взяв на себе рух "Талібан".

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Нагадаємо, що "Талібан" взяв на себе відповідальність за напад на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі тиждень тому.

Повідомляється, що бомба вибухнула на одному з КПП в кварталі, де розташовані іноземні посольства та багато урядових будинків. За одними даними, вибухнула бомба, захована в машині швидкої допомоги, за іншими - вибухнув терорист-смертник. За словами очевидців, на яких посилається Aljazeera, пролунало три вибухи.