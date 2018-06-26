Путін на зустрічі з Трампом, ймовірно, захоче вирішувати питання України за її спиною - сенатор США

Сенатор припустив, що під час зустрічі з Трампом президент Путін попросить прийняти рішення стосовно України без присутності української сторони за столом переговорів.

Путін раніше намагався вирішувати питання України за її спиною і може повторити свої спроби під час саміту з президентом США Дональдом Трампом, який, ймовірно, відбудеться наступного місяця.

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Про це заявив сенатор-республіканець Роб Портман, передає Голос Америки. "Одне з питань, яке нас тривожить - це те, що під час зустрічі президент Путін попросить прийняти рішення стосовно України без присутності української сторони за столом переговорів, як вони робили і раніше", - наголосив сенатор Портман, звертаючись до помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весса Мітчелла.

«Якими б були ваші рекомендації президенту щодо цього питання, зокрема, стосовно санкцій і того, що відбувається на контактній лінії на сході України?» - запитав посадовця сенатор.

У відповідь, Весс Мітчелл зауважив, що позиція США стосовно України чітко окреслена. "Стосовно України ми завжди займали дуже чітку позицію у публічних заявах. Крім того, закон чітко визначає, що має зробити Росія, щоб були зняті, чи пом'якшені санкції. Ми продемонстрували нашу рішучість, принаймні, надавши військову допомогу українцям та грузинам", - зазначив посадовець.

Мітчелл також підкреслив, що завдяки новому законодавству США, пом’якшення чи зняття санкцій потребуватиме рішення Конгресу.

"Щодо санкцій, я дуже ретельно вивчив закон і, зокрема, закон "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA) дуже чітко прописує, як потрібно змінити поведінку Росії, щоб побачити пом’якшення чи зняття санкцій. Це – закон. Він дуже конкретно сформульований. Ми будемо виконувати закон і чітко говорити Росії, що потрібно зробити, щоб відповісти на наше занепокоєння і задля підвищення температури цих відносин. У випадку CAATSA це дуже чітко визначено", - зауважив посадовець.

Мітчелл також наголосив на важливості співпрацювати з Росією з тих питань, де інтереси двох країн збігаються, хоча, відзначив посадовець, такі можливості все складніше знайти.

"Наш підхід повинен бути таким: ми залишаємо двері для конструктивного діалогу з Росією відкритими там, де є спільні інтереси, хоча, все складніше побачити, де ці інтереси збігаються. Але, гадаю, задля народу Америки і міжнародної стабільності, маємо залишатись відкритими до думки, що ми можемо знайти такі можливості, особливо, в протистоянні тероризму", - заявив Мітчелл.

Сенатор Портман відзначив, що адміністрація Трампа зробила позитивні кроки з підвищення обороноздатності України і він мав нагоду побачити результати цієї політики під час свого візиту до України цього року.

"Стосовно надання летальної зброї українцям, щоб вони могли себе захистити: ми працювали з адміністрацією Обами шість років безуспішно і спочатку в адміністрації Трампа було певне занепокоєння", - зауважив Портман.

Сенатор відзначив, що тепер ситуація змінилась. "Адміністрація Трампа тепер надає українцям можливості для власного захисту. Звичайно, ракети "Джавелін" стали найбільш вражаючим прикладом цього, але є також інше обладнання, включаючи протиснайперські пакети, для протидії на контактній лінії", - наголосив сенатор.

Адміністрації Трампа вдалось уникнути помилок попередніх адміністрацій США, коли ті робили кроки на зустріч Росії в односторонньому порядку, переконаний Мітчелл.

В цьому ключі він згадав про політику "перезавантаження", яку ініціювала на той час держсекретар Гілларі Клінтон.

"Ми підходимо до всіх аспектів взаємодії з широко відкритими очима. Ми пам’ятаємо "перезавантаження". Дві адміністрації (США) починали свій термін з позитивної відкритості стосовно Росії, яка цим зловживала, а завершували термін війною в регіоні. Ми не будемо це повторювати", - наголосив посадовець.

"Важливо зазначити, що Росія має тенденцію до зловживання можливостями, що відкриваються на початку адміністрації на посаді. Ми бачили це дуже часто і тому, вважаю, загалом в США, в обох партіях розуміють тенденцію Путіна зловживати односторонніми кроками. Думаю, "перезавантаження" є ілюстрацією цього", - зазначив Мітчелл.

Мітчелл також нагадав, що лідери Центральної та Східної Європи попереджали про хибність такої політики.

"Я пам’ятаю відкритий лист, написаний рядом друзів Америки в Центральній та Східній Європі, які на початку "перезавантаження" попереджали нас, що якщо ми відкриємо двері і зробимо кроки в односторонньому порядку, то Путін не тільки зловживатиме цим, але, ймовірно, ми отримаємо війну. На жаль, це виявилось пророчим. Ми послабили протиракетну оборону Польщі та Чехії, послабили просування демократії на пострадянському просторі і маємо наслідки цього", - сказав Мітчелл на слуханнях в Сенаті Конгресу США.