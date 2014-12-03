У Китаї працівників кіно і телебачення відправлятимуть у села та на рудники

Влада Китаю відправить акторів, кінематографістів та телевізійників у села, щоб у них сформувався "правильний погляд на мистецтво".

Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.

Відомство, що здійснює нагляд над ЗМІ в Китаї, буде організовувати поїздки для діячів кіно і телебачення на щоквартальній основі. Крім сіл їм належить відвідати рудники, місця, населені етнічними меншинами, а також прикордонні території КНР. Тривалість таких поїздок складе не менше 30 днів.

Рішення було прийнято на тлі заяви голови КНР Сі Цзіньпіна про те, що творчі діячі не повинні ставати "рабами ринку" і полювати за популярністю із допомогою "вульгарних" робіт. За його словами, замість цього їм слід просувати ідеї соціалізму.

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Деякі політичні оглядачі порівнюють рішення Пекіна з епохою Мао Цзедуна, коли інтелігентів відправляли в сільську місцевість працювати разом з селянами.

На думку Джозефа Чена (Joseph Cheng), професора університету, у села відправлятимуть тих, хто критикує владу. "Поки ти не чіпаєш владу і ведеш себе тихо, можеш продовжувати робити гроші", - зазначив експерт.