Влада Китаю відмовилася пускати в Гонконг британських парламентаріїв

15:36, 01 грудня 2014
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Голова комітету закордонних справ при британському парламенті вважає, що Китайський уряд діє у відверто конфронтаційній манері.

REUTERS

Голова комітету закордонних справ при парламенті Великобританії Річард Оттавей (Richard Ottaway) заявив, що Китай відмовив у доступі до Гонконгу парламентській групі, яка займається питаннями відносин Лондона з Гонконгом. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

"Мене поінформували в китайському посольстві, що якщо ми захочемо відвідати Гонконг, нам буде відмовлено у в'їзді, - повідомив Оттавей. - Ми - комітет обраних членів парламенту від демократичної нації, яка хоче вивчати британську дипломатичну роботу в Гонконзі. Китайський уряд діє у відверто конфронтаційній манері, коли відмовляє нам в доступі, щоб ми могли займатися своєю роботою".

Оттавей також сказав, що порушить дану проблему в британському парламенті в понеділок.

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У повідомленнях британських ЗМІ зазначається, що група членів парламенту Великобританії з 11 осіб мала намір до кінця року відвідати Гонконг для вивчення питання про масові продемократичні виступи активістів руху Occupy Central з вимогами реформування системи виборів адміністрації. Самі парламентарії повідомили, що Пекін з самого початку негативно поставився до ідеї вивчення ними даного питання.

Офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньін (Hua Chunying) сказала, що Пекін несе відповідальність за іноземні справи Гонконгу і має повне право вирішувати, кого пускати на його територію.

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Гонконг має статус спеціального адміністративного району, який користується правами автономії. У XIX столітті він став британською колонією, повернувшись під суверенітет Китаю тільки в 1997 році. При цьому було обіцяно, що Гонконг протягом наступних 50 років зберігатиме свої великі комерційні та соціальні свободи в рамках проекту "одна країна, дві системи". Пекін, однак, в останні місяці все активніше втручається у справи Гонконгу. Студенти та активісти Occupy Central вимагають провести у 2017 році в Гонконгу прямі вільні вибори глави місцевої адміністрації, які раніше призначався підконтрольної пекінським владі колегією вибірників. У червні протестувальники провели десятиденний онлайн-референдум, в якому взяли участь близько 800 тисяч осіб і який Пекін назвав не мають сили.

У серпні влада Китаю прийняла рішення, що всіх кандидатів на виборах 2017 року буде спочатку схвалено урядовим комітетом. Протестувальники вважають, що це суперечить демократії.

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