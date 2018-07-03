Прем’єр Нідерландів перебив Трампа після його слів про "позитив" нових мит

Це трапилося під час спільної прес-конференції двох лідерів за підсумками двосторонньої зустрічі.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте перервав заяву американського президента Дональда Трампа, який стверджував, що провал домовленостей з ЄС щодо мит буде "позитивом".

Це трапилося під час спільної прес-конференції двох лідерів за підсумками двосторонньої зустрічі, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Politico.

Обоє керівників держав звертались до преси у Білому домі, коли Дональд Трамп сказав, що під час дискусій між лідерами ЄС трапилися "багато хорошого", незважаючи на боротьбу проти рішення США запровадити тарифи на імпортні сталь та алюміній.

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Трамп також погрожує запровадити нові мита на автомобілі з ЄС. Трамп заявив, що він сподівається "вирішити щось" із лідерами ЄС, аби його адміністрації не довелось накладати ці мита.

"Якщо ми це зробимо, це буде позитивом", - сказав Трамп.

"Якщо ми цього не зробимо, це теж буде позитивом, тому що…", - продовжував американський президент, але Рютте коротко перервав його: "Ні".

"Тільки подумайте про авто, які хлинуть сюди (в США – Ред.)", - сказав Трамп. На що прем’єр Нідерландів відказав: "Це не позитив. Ми повинні напрацювати рішення".

Після цього обоє лідерів потисли руки.