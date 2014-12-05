У Нью-Йорку затримано десятки демонстрантів (фото, відео)

Поліція Нью-Йорка заарештувала десятки людей в ході триваючих другий день акцій протесту, пов'язаних із загибеллю афроамериканця Еріка Гарнера при його затримання поліцією.

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За даними газети New York Times, в четвер увечері на вулиці мегаполісу для участі в маніфестаціях вийшли тисячі людей. У Брукліні була влаштована "лежача" акція: протестувальники лежали поруч з муляжами трун з прізвищами жертв поліцейського насильства, повідомляє РИА Новости.

"Ми збираємося очистити цю територію, люди будуть йти в наручниках", - цитує газета New York Time висловлювання офіцера поліції на адресу групи демонстрантів. У відповідь з натовпу почулися несхвальні вигуки, зокрема демонстранти задавали питання: "Ви підтримуєте поліцейського, який убив Еріка Гарнера?"

У ході протестів кілька разів перекривали рух по Манхеттенському і Бруклінському мосту, що зв'язує райони Бруклін і Манхеттен. На площі Таймс-Сквер маніфестанти стоять поруч з поліцейськими загородженнями і виспівують гасло: "NYPD (поліція Нью-Йорка) - ККК (ку-клукс-клан), скільки дітей ти вбила сьогодні?" Саме на Таймс-Сквер в ніч на п'ятницю були затримані кілька людей.

За даними видання, щонайменше 24 людини були затримані після зіткнення з поліцією на 42-й вулиці. Правоохоронці також затримали десятки демонстрантів, які зібралися біля поромної переправи Стейтен-Айленд Феррі, де відбуваються регулярні рейси між районами Нью-Йорка - Манхеттеном і Стейтен-Айленд.