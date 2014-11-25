У США арештували майже 30 учасників заворушень, спричинених вбивством чорношкірого підлітка

В ході заворушень також є постраждалі, проте про їх точну кількість поки не повідомляють.

Читайте такожВ американському Фергюсоні почалися сутички протестувальників з поліцією (фото)

Нагадаємо, 9 серпня в американському місті Фергюсон, штат Міссурі, поліцейський Даррен Вілсон застрелив 18-річного темношкірого Майкла Брауна, який не був озброєний. Інцидент викликав стихійні акції протесту і масові безлади, передає Росбалт.

Сьогодні раніше журі присяжних визнало Вісолна невинним, після чого в місті знову почалися сутички.