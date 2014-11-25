У США арештували майже 30 учасників заворушень, спричинених вбивством чорношкірого підлітка
10:51, 25 листопада 2014Світ
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Не менше 29 осіб заарештовано в ніч на вівторок в ході безладів в американському місті Фергюсон, повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.
REUTERS
В ході заворушень також є постраждалі, проте про їх точну кількість поки не повідомляють.
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Нагадаємо, 9 серпня в американському місті Фергюсон, штат Міссурі, поліцейський Даррен Вілсон застрелив 18-річного темношкірого Майкла Брауна, який не був озброєний. Інцидент викликав стихійні акції протесту і масові безлади, передає Росбалт.
Сьогодні раніше журі присяжних визнало Вісолна невинним, після чого в місті знову почалися сутички.
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