НАТО продовжить підтримувати Грузію на шляху до членства в Альянсі – Столтенберг

В Організації Північноатлантичного договору визнають прогрес Грузії у реформуванні інституцій безпеки та оборони.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що НАТО продовжить підтримувати зусилля Грузії на шляху до приєднання до Альянсу.

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Про це він сказав на прес-конференції напередодні саміту НАТО у Брюсселі, що відбудеться 11-12 липня, відповідаючи на запитання, коли Грузія зможе приєднатися до Альянсу, якщо двері для вступу до НАТО відкриті.

"Я впевнений, що голови держав і урядів на саміті, що розпочнеться завтра, визнають прогрес Грузії у реформах, у зміцненні інституцій безпеки та оборони, і ми продовжимо забезпечувати підтримку Грузії, і ми також вдячні за підтримку, яку надає Грузія для місій і операцій, не в останню чергу - в Афганістані", - наголосив Столтенберг.

За його словами, в Альянсі вважають, що Грузія дійсно досягає хорошого поступу.

«Я не можу надати вам конкретних термінів, але я вважаю, той факт, що Чорногорія приєдналася, і що, найімовірніше, ми вирішимо завтра запросити колишню югославську республіку Македонія розпочати переговори про приєднання, демонструє, що двері НАТО відчинені, і ми продовжимо підтримувати Грузію на її шляху до членства, і ми також очікуємо, що голови держав та урядів погодяться, що рішення, яке ми ухвалили у 2008 році, що Грузія стане членом НАТО, залишається чинним», - заявив Столтенберг.