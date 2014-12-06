Кубинського лікаря в Женеві вилікували від вірусу Ебола

Кубинський лікар, який заразився вірусом Ебола в Сьєрра-Леоне і проходив лікування в Швейцарії, одужав і незабаром повернеться на батьківщину, йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров'я острова, передає РИА Новости.

Співробітник одного з кубинських гуманітарних місій Фелікс Баэс Саррія входив до складу міжнародної команди лікарів, яка була відправлена в Сьєрра-Леоне для надання допомоги хворим вірусом Ебола.

Перші симптоми лихоманки проявилися у Саррии 16 листопада, після чого він був доставлений в столичну лікарню Сьєрра-Леоне для спеціальної перевірки. На наступний день тести підтвердили діагноз, після чого лікаря відправили на лікування до Швейцарії.

"Проведені аналізи показали відсутність вірусу, незабаром він буде виписаний", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ США проведено успішні випробування вакцини від лихоманки Ебола Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) уклала контракт з урядом Куби, згідно з яким ВООЗ гарантує переміщення в треті країни персоналу, працюючого в Західній Африці. У Сьєрра-Леоне працюють 165 кубинських лікарів.

За даними ВООЗ на 30 листопада, загальна кількість жертв смертельної лихоманки Ебола становила 6070 осіб. Кількість заражених вірусом - 17145.

Осередок вірусу знаходиться в країнах Західної Африки. Ебола поширюється через прямий незахищений контакт з кров'ю або виділеннями інфікованої людини, а також під час контакту з речами зараженого.

Найбільше число жертв зафіксоване в трьох західноафриканських країнах: Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне.