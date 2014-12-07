Обама відправився до лікарні з хворим горлом

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters, главу держави непокоїть біль у горлі.

«З урахуванням наявності вільного часу у робочому графіку президента лікуючий лікар глави держави Ронні Джексон рекомендував йому пройти обстеження», - повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест.

При цьому він підкреслив, що невідкладна допомога Обамі не потрібна.

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Щорічне медичне обстеження, обов'язкове для всіх чинних президентів США, 53-річний Обама пройшов у травні поточного року. За словами лікарів, глава держави перебуває в прекрасній фізичній формі, відзначає The Guardian.

Вперше подібну діагностику Обамі провели в кінці лютого 2010 року. Тоді медики визнали його цілком здоровим, проте порадили йому змінити харчування, щоб знизити рівень холестерину в крові.