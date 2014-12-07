У центрі Афін поліція затримала майже 300 учасників заворушень

Затримані 296 демонстрантів, повідомляє в неділю, 7 грудня, видання Daily Sabah з посиланням на джерела в поліції.

Напередодні, 6 грудня, кілька тисяч людей влаштували дві акції пам'яті 15-річного Алексиса Григоропулоса, який був застрелений поліцейськими 6 грудня 2008 року. Також демонстранти висловили підтримку заарештованому анархісту Нікосу Романосу, який майже місяць проводить голодування.

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Перший протестний марш був мирним, але друга хода переросла в заворушення - активісти підпалювали сміттєві баки, трощили вітрини, розбивали мармурову кладку на будівлях та псували автобусні зупинки і телефонні будки.

Активісти використовували пляшки з запалювальною сумішшю та інші види саморобної зброї. Поліція, як зазначає Daily Sabah, застосувала проти них сльозогінний газ. Після 19:00 за місцевим часом групи демонстрантів попрямували в бік Національного технічного університету Афін в районі Ексхарія, де продовжилися вандалізм і підпали.

В результаті було затримано 296 активістів, 43 з яких були арештовані. Крім того, за даними видання, у сутичках постраждали 12 поліцейських, зазначає телеканал «Дождь».

П'ятнадцятирічнийГригоропулос був застрелений поліцейськими в 2008 році. Його вбивство призвело до масових заворушень, сутичок поліції з молоддю і погромами, які тривали близько трьох тижнів.

Суд над двома співробітниками поліції, яких звинувачували у причетності до вбивства підлітка, тривав майже рік. У жовтні 2010 року одного з них визнали в умисному вбивстві і засудили до довічного ув'язнення. Інший поліцейський отримав покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

http://tvrain.ru/articles/v_gretsii_zaderzhali_300_uchastnikov_besporjadkov-379109/