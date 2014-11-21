В Мехіко масова акція протесту закінчилась сутичками з поліцією

Багато демонстрантів закликали до відставки президента Енріке Пенья Ньєто, на якого вони покладають відповідальність за загибель студентів, передає DW.DE.

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Учасники багатотисячної маніфестації та сили безпеки вчинили бійку перед Національним палацом в центрі Мехіко. Спочатку протести, очолювані родичами зниклих студентів, проходили у цілому мирно, але після того, як демонстранти підпалили опудало президента країни та почали жбурляти "коктейлі Молотова" і палаючі петарди на територію офіційної президентської резиденції, поліція атакувала їх, в результаті чого щонайменше 5 осіб дістали поранення, 31 демонстранта було заарештовано.

Водночас у місті Сан Кристобаль де лас Касас на півдні країни протестувальники розтрощили декілька магазинів та закидали будівлю міської мерії балонами з фарбою.

Президент Мексики виступив з промовою, в якій закликав всіх проявити витримку. "Ми, мексиканці, кажемо "ні" насильству, -наголосив він під час військової церемонії з нагоди річниці мексиканської революції. - Напад на державні установи - це напад на мексиканців".