"Тривожна фінансова ситуація": в ООН заявили про нестачу коштів на підтримку організації

У зв'язку з цим представник генсека закликав держави-члени ООН вчасно платити внески.

Представник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Стефан Дюжаррик заявив під час брифінгу, що у організації починають закінчуватися кошти. Заява представника генсека опубліковано на сайті ООН.

Дюжаррик нагадав про лист генсека ООН Антоніу Гуттериша, в якому останній висловив заклопотаність «тривожної фінансовою ситуацією» організації. За словами представника, причиною такого стану справ стали пізні і несплачені внески до бюджету ООН.

«Ми часто, особливо в цей час року, отримуємо недостатньо коштів, але в порівнянні з ситуацією минулого року ми ніколи не отримували так мало до цього часу», — заявив Дюжаррик.

У зв'язку з цим представник генсека закликав держави-члени ООН вчасно платити внески.