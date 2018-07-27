"Тривожна фінансова ситуація": в ООН заявили про нестачу коштів на підтримку організації
Представник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Стефан Дюжаррик заявив під час брифінгу, що у організації починають закінчуватися кошти. Заява представника генсека опубліковано на сайті ООН.
Дюжаррик нагадав про лист генсека ООН Антоніу Гуттериша, в якому останній висловив заклопотаність «тривожної фінансовою ситуацією» організації. За словами представника, причиною такого стану справ стали пізні і несплачені внески до бюджету ООН.
«Ми часто, особливо в цей час року, отримуємо недостатньо коштів, але в порівнянні з ситуацією минулого року ми ніколи не отримували так мало до цього часу», — заявив Дюжаррик.
У зв'язку з цим представник генсека закликав держави-члени ООН вчасно платити внески.