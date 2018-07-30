У Британії дозволили без рішення суду відключати людей від системи життєзабезпечення - ЗМІ

Згідно з рішенням суду, від'єднати людини від апарату життєзабезпечення можна з згоди лікарів і родичів.

Верховний суд Великобританії дозволив без рішення суду відключати від систем життєзабезпечення людей, які перебувають у вегетативному стані.

Як повідомляє Радіо Свобода, згідно з рішенням суду, від'єднати людини від апарату життєзабезпечення можна зі згоди лікарів і родичів.

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Верховний суд Британії вважає, що ці зміни не порушують Європейську конвенцію з прав людини.

У квітні у Великій Британії помер Альфі Еванс. За кілька днів до цього лікарі вимкнули апарат штучного дихання, що підтримував життя дворічного хлопчика, який потерпав від ураження мозку.

Альфі Еванс перебував у напівкоматозному стані понад рік, але його батьки відмовлялися визнати, що його хвороба невиліковна. Конфлікт батьків із лікарями привернув увагу громадськості, коли батьки Альфі подали позов до суду, оскаржуючи рішення консиліуму про вимкнення дитини від систем життєзабезпечення. Лікарі дійшли висновку, що вилікувати хлопчика неможливо.