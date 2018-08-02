У Конго українські миротворці знищили табір бойовиків після обстрілу бази ООН (відео)

Одна з куль бойовиків потрапила в житлове приміщення українського підрозділу.

У Конго бойовики угруповання ADF атакували військову базу місії ООН, де розташовуються українські миротворці. Про це 1 серпня в Facebook повідомив з місця подій український військовослужбовець Володимир Фітьо.

За його словами, обстрілу піддалися будівлі в аеропорту Мавиви в 9 км від міста Бені. Одна з куль потрапила в житлове приміщення українського підрозділу. Ніхто з 154 українських миротворців не постраждав. Поранення отримали троє миротворців з Малаві і Танзанії.

Після цього керівництво контингенту ООН вирішило провести відповідну операцію. 31 липня українська пара Мі-24 знищила табір бойовиків, що знаходився в гористій місцевості. При цьому українські Мі-8 і південно-африканські вертольоти Oryx десантували спецназ з ПАР і Танзанії. В зачистці району брали участь і урядові війська Конго. Зараз в районі операції працюють військові патрулі ООН.

Як повідомляв УНІАН, у березні в Україну з Конго повернулися 75 українських миротворців ООН.