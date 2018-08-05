У Венесуелі заявили про вчинення замаху на президента Мадуро (відео)

Пряма трансляція виступу Мадуро на військовому параді в Каракасі в суботу була перервана. На останніх кадрах відео видно, як біжать солдати.

На президента Венесуели Ніколаса Мадуро вчинили замах з використанням безпілотника - від вибуху постраждали 7 солдатів, але Мадуро не отримав травм.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на чиновників Венесуели і місцеві ЗМІ.

Пряма трансляція виступу Мадуро на військовому параді в Каракасі в суботу була перервана. На останніх кадрах відео видно, як біжать солдати.

Коли Мадуро говорив про стан економіки Венесуели, звук несподівано зник. Всі, хто були на сцені, подивилися вгору.

Після цього камера показала, як біжать кілька десятків солдатів, і трансляція перервалася.

Пізніше міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що "Мадуро став жертвою нападу з літальними пристроями, що містять вибуховий заряд. Президент не постраждав, а сім солдатів отримали травми".

Ми рішуче засуджуємо напад на президента Ніколаса Мадуро. Ті, хто шукає насильство на нашій батьківщині, будуть переможені", - підкреслив губернатор Карабобо.

Журналіст Роман Комачо написав у Twitter, що за даний джерел, безпілотник був споряджений вибухівкою С4.