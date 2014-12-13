У РФ заявили про плани відновити випуск "ракетних поїздів"

У Росії найближчим часом відновиться створення бойового залізничного ракетного комплексу (БЖРК), заявив "Эхо Москвы" заступник командувача Ракетними військами стратегічного призначення Андрій Філатов, передає BBC.

"Найближчим часом зміни в матеріалізації цієї ідеї відбудуться. Можу сказати, що треба очікувати. Я думаю, що ця ідея буде реалізована найближчим часом", - сказав він.

БЖРК являє собою спеціальний залізничний потяг, у вагонах якого розміщуються ядерні ракети і системи управління.

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Вважалося, що завдяки постійній мобільності БЖРК менш уразливі від попереджувального удару, а противнику важче засікти запуск стратегічної ракети.

Такі комплекси стояли на озброєнні в СРСР, а потім в Росії до 2005 року, коли вони були зняті з бойового чергування у зв'язку з підписанням договору СНО-2.

Заяви російських воєначальників про можливе відродження в російській армії комплексів БЖРК звучать з 2009 року.