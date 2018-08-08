У вибори президента США могла втручатись не лише Росія – глава Пентагону

Джеймс Меттіс підкреслив, що російський уряд несе відповідальність за атаки на виборчий процес у 2016 році.

Очільник оборонного відомства США Джеймс Меттіс допускає, що у вибори американського президента 2016 року, крім Росії, могли також втручатися і інші суб'єкти.

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Як повідомляється на сайті Пентагону, Меттіс заявив журналістам, що оборонне відомство надасть Міністерству внутрішньої безпеки США та правоохоронним органам всю необхідну підтримку, щоб захистити виборчий процес від російського втручання «та інших поганих акторів».

Глава Пентагону наголосив, що російський уряд несе відповідальність за атаки на виборчий процес в 2016 році.

«Ми усі бачили, що сталося в 2016 році, коли росіяни – і, можливо, інші, але росіяни - безсумнівно, намагалися вплинути, і справді пробували зіпсувати деякі процеси», – заявив Меттіс.

Нагадаємо, у липні президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє американскам спецслужбам і приймає їх висновки про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року.

Як відомо, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з представниками Росії, а також вірогідного втручання Москви у президентські вибори в США 2016 року, почали займатися спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань та спецпрокурор Роберт Мюллер.

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоять за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії та передвиборної команди кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.