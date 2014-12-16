ЗМІ: Ісламісти в Іраку стратили 150 жінок за відмову від секс-джихаду

Про це йдеться в повідомленні міністерства з прав людини Іраку, передає Лента.ру.

За даними відомства, деякі з убитих жінок були вагітні. Їхні тіла були виявлені в провінції Аль-Анбар , яка перебуває під контролем ісламістів. Згодом влада країни поховала вбитих жінок у братських могилах.

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