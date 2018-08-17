Вісім літаків у Південній Америці і один у Європі екстрено сіли через повідомлення про бомби

За даними чилійських правоохоронних органах, мова йде про борти авіакомпаній LATAM Airlines і Sky Airline.

У Чилі, Перу і Аргентині вісім літаків екстрено приземлилися через повідомлення про бомби на бортах.

Поліція розслідує дані інциденти, повідомляє РБК з посиланням на чилійське радіо BioBio. Також інформацію про загрозу вибуху на восьми літаках передає Сooperativa.

За даними чилійських правоохоронних органах, мова йде про борти авіакомпаній LATAM Airlines і Sky Airline. Агентство Reuters із посиланням на авіаційну владу повідомляє про чотири бортах цих авіакомпаній, які екстрено сіли через загрози вибуху.

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Раніше повідомлялося про загрозу вибуху на трьох літаках цих авіакомпаній, а саме про рейс 2369 з Ліми в Сантьяго, рейсу 524 із Сантьяго в Росаріо і рейсу 162 із Сантьяго в чилійське місто Калама. Всі три літаки були змушені терміново приземлитися. Літак, який летів в Каламу приземлився в аеропорту вильоту, де його пасажирів евакуювали. Повітряне судно сапери перевірили, але вибухових пристроїв виявлено не було. Також були здійснені екстрені посадки літаків через загрозу вибуху в Перу і Аргентині.

Чилійському виданню BioBio в кол-центрі LATAM підтвердили інформацію про загрозу вибуху на своїх п'яти літаках. Четверо з них вилетіли з аеропорту Сантьяго. Всі вони екстрено приземлилися в чилійських аеропортах.

Раніше перуанське Міністерство транспорту повідомило про екстрену посадку літака південноамериканської компанії LATAM Airlines, що летів із перуанської столиці Ліма в чилійське місто Сантьяго, передавало агентство Reuters.

Як заявили у відомстві, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Повідомлення про бомбу надійшло від чилійського Міністерства транспорту, передає RPP Noticas. Як зазначає портал з посиланням на запис переговорів літака з диспетчером, повітряне судно здійснило посадку в аеропорту перуанського міста Піско. За даними Andina, поліція закрила доступ в аеропорт і до злітно-посадкової смуги, де знаходиться літак. Видання зазначає, що пасажири були висаджені з літака і планується їх доставити назад до Ліми.

Раніше, в четвер, 16 серпня, повідомлялося, що літак німецької авіакомпанії Condor Airlines, що прямував з єгипетської Хургади в Дюссельдорф, здійснив екстрену посадку на Криті через записку про бомбу, знайдену на його борту. Всі пасажири і екіпаж літака були евакуйовані.