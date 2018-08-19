У Франції суд визнав недійсним відправлений по SMS заповіт самогубця

Мати померлого чоловіка намагалася довести, що телефонне повідомлення має законну силу.

Суд не задовольнив клопотання жінки, яка стверджувала, що її померлий син залишив їй частину свого майна в текстовому повідомленні. Справа стосувалася текстового повідомлення від чоловіка, який перебував у процесі розлучення зі своєю дружиною.

Як передає 112.ua, у SMS-повідомленні своєї сестри він написав, що частину його майна має отримати вона і матір, а не його дружина. Коли в 2016 році цей чоловік скоїв самогубство, сімейний юрист порадив не звертати уваги на текстове повідомлення, оскільки воно не має законної сили.

Читайте такожДружина засновника Playboy не отримає жодної копійки з його спадщини

Однак мати чоловіка вирішила оскаржити це в суді. Втім, суд не погодився з її доводами. Суд постановив, що, відповідно до Цивільного кодексу Франції, "заповіт є законним лише у разі, коли його було написано від руки, датовано і підписано". Дотримання цих вимог, вважають судді, "мінімізує ризик підробок і помилок".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Гонконзі жінка застрелила свою тітку і поранила ще трьох людей через суперечки про спадщину.