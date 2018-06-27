У Гонконгу жінка застрелила свою тітку і поранила ще трьох людей через суперечку про спадщину

За даними ЗМІ, стрілянина сталася на сімейній зустрічі через "суперечку про спадщину".

У Гонконгу, який вважається одним з найбезпечніших міст світу, в парку поруч з торговельним центром жінка відкрила стрілянину з пістолета. В результаті одна людина загинула і троє отримали поранення.

Як повідомляє Reuters, 44-річна жінка була арештована. За даними ЗМІ, інцидент стався на сімейній зустрічі через "суперечку про спадщину".

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За неофіційними даними, жінка вбила свою 80-річну тітку. Двоє чоловіків перебувають у критичному стані, у тому числі 62-річний, якому куля потрапила в голову. Поранена жінка перебуває в стабільному стані.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США біля супермаркету чоловік протаранив авто, застрелив двох жінок і покінчив з собою.