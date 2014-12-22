Президентом Тунісу обрано 88-річного Беджі Каїд Ес-Себсі

Перемогу на них згідно з офіційними даними, озвученими в понеділок Центрвиборчкомом країни, здобув 88-річний Беджі Каїд Ес-Себсі, який набрав 55,68 відсотків голосів, передає РИА Новости.

За політичного опонента Ес-Себсі, тимчасового президента країни Монсефа Марзукі, проголосували 44,32 відсотка усіх, хто взяв участь у виборах. Участь у голосуванні могли взяти близько 5,3 мільйона громадян країни. Явка становила близько 59%.

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До офіційного оголошення результатів виборів штаб Марзукі сумнівався в програші свого кандидата, попри дані громадських опитувань, що проводяться на виборчих дільницях, які свідчили про перемогу Ес-Себсі.

Перший тур президентських виборів пройшов наприкінці листопада в Туніській республіці вперше після «жасминової революції» 14 січня 2011 року, в результаті якої було повалено авторитарний режим президента Зін аль-Абідіна бен Алі.

На пост президента балотувалися 27 кандидатів. У першому турі президентських виборів Ес-Себсі набрав 39,46% голосів, а Марзукі — 33,4%. Решта кандидатів набрала не більше 8%.