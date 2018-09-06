Німці найбільше бояться Трампа - опитування

Опитані вважають, що зовнішньополітичний курс Трампа може зробити світ небезпечнішим.

Німецька страхова компанія R+V Versicherung провела дослідження, щоб з'ясувати страхи німців.

Результати опубліковані на сторінці організації.

Згідно з отриманими даними, 69% респондентів бояться наслідків політики, яку проводить президент США Дональд Трамп. Опитані вважають, що курс Трампа може зробити світ небезпечнішим.

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Як зазначається, на другому місці рейтингу знаходиться страх, пов'язаний з перебуванням на території країни великої кількості біженців і напругою, що виникає у зв'язку з цим в німецькому суспільстві (по 63%). 60% німців також відчувають занепокоєння, оскільки вважають, що німецькі політики занадто перевантажені проблемами. Крім того, громадяни країни бояться тероризму (59%).