Німці найбільше бояться Трампа - опитування
16:06, 06 вересня 2018Світ
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Опитані вважають, що зовнішньополітичний курс Трампа може зробити світ небезпечнішим.
Дональд Трамп / REUTERS
Німецька страхова компанія R+V Versicherung провела дослідження, щоб з'ясувати страхи німців.
Результати опубліковані на сторінці організації.
Згідно з отриманими даними, 69% респондентів бояться наслідків політики, яку проводить президент США Дональд Трамп. Опитані вважають, що курс Трампа може зробити світ небезпечнішим.
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Як зазначається, на другому місці рейтингу знаходиться страх, пов'язаний з перебуванням на території країни великої кількості біженців і напругою, що виникає у зв'язку з цим в німецькому суспільстві (по 63%). 60% німців також відчувають занепокоєння, оскільки вважають, що німецькі політики занадто перевантажені проблемами. Крім того, громадяни країни бояться тероризму (59%).
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