"Це помста": Угорщина відреагувала на рішення щодо можливих санкцій ЄС

За словами міністра закордонних справ, Угорщину і угорський народ засудили за те, що "ми показали, що міграція не потрібна, і міграція може бути зупинена".

Рішення Європейського парламенту про початок санкційної процедури проти Угорщини - це дрібна помста європейських політиків за міграційну політику Будапешта.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сійярто, Угорщину і угорський народ засудили за те, що "ми показали, що міграція не потрібна, і міграція може бути зупинена".

Угорський міністр заявив, що рішення було прийнято шахрайським шляхом, оскільки ігнорувалися положення європейських договорів, деякі голоси не враховувалися в кінцевому підсумку. Він додав, що розглядаються необхідні засоби правового захисту.

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Сійярто зазначив, що голосування стало переконливим доказом того, що абсолютна більшість політиків у Європарламенті підтримують міграцію.

"Ми це знали, але сьогодні це підтвердилося. У Європейській народній партії також велика частина проіміграційних політиків", - додав він.

Нагадаємо, Європарламент 12 вересня підтримав введення санкцій процедури проти Угорщини у зв'язку з тривалим порушенням правил і цінностей Євросоюзу Будапештом.

Після цього рішення Європарламенту Рада ЄС повинна почати власне розслідування порушень Угорщиною цінностей ЄС.

Якщо стаття 7 Лісабонського договору буде активована щодо Угорщини, її можуть позбавити права голосу в Раді ЄС.