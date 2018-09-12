Європарламент підтримав ідею покарати Угорщину санкціями і позбавленням голосу в Раді ЄС

Будапешт також може зіштовхнутися з проблемами, якщо лідери всіх країн-учасниць ЄС підтримають тиск на нього.

В результаті напруженого голосування, більшість членів Європарламенту підтримали застосування статті 7 Лісабонської угоди проти Угорщини. Вона передбачає порядок введення санкцій проти країн-учасниць за грубі порушення принципів ЄС.

Як повідомляє англомовна редакція Deutsche Welle, це перший випадок в історії ЄС, коли євродепутати звернулися до статті 7. Уряд Віктора Орбана звинувачують у придушенні незалежних ЗМІ, атаках проти неурядових організацій у усунення з посад незалежних суддів.

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Підтримка рішення застосувати проти Будапешта статтю 7 в Європарламенті не передбачає негайного запровадження покарань. Його повинні підтримати лідери 28 країн-учасниць Євросоюзу. І на цьому етапі можуть ще виникнути проблеми, адже Польща може заступитися за Угорщину.

Однак, Європарламент фактично відкрив шлях до обкладання Угорщини санкціями і тимчасового позбавлення її права голосу в Раді ЄС. Тож сьогоднішнє рішення повинно стати суворим попередженням для країни, що їй не слід далі порушувати цінності союзу.

Виступаючи в Європарламенті, сам Віктор Орбан заявив, що ЄС таким чином намагається помститися Будапешту за відмову приймати біженців, відповідно до системи квот. Брюссель дійсно часто сперечався з угорським урядом щодо цього питання. Однак, сьогоднішнє голосування і рішення Європарламенту щодо санкцій стосується більш широких проблем, зокрема стану демократії і верховенства закону в Угорщині.

Як повідомляв УНІАН, вчора депутати Європарламенту обговорювали питання про можливе порушення Угорщиною основоположних принципів ЄС. У доповіді, підготовленій євродепутатом від Нідерландів Джудіт Саргентіні, йдеться про корупцію в Угорщині, проблеми в конституційній, виборчій та судовій системах, погіршення ситуації зі свободою слова і тиску на громадянське суспільство.