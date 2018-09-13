Бал російських дебютанток в Лондоні скасували через проблеми з візами у VIP-гостей

Саме таку причину назвали організатори балу, які скасували не лише бал цього року, але і наступного.

У Великобританії скасували бал російських дебютанток через те, що у VIP-гостей виникли проблеми з отриманням британських віз.

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Як пише Times, російські дебютантки поплатилися за зіпсовані відносини між Лондоном і Москвою, передає Бі-бі-сі. Причиною скасування великосвітського заходу, що п'ять років проходив у чудовій бальній залі Grosvenor House в Мейфері, стали проблеми з отриманням віз заможними гостями. Саме таку причину назвали організатори балу, які скасували не лише вечір цього року, але і наступного.

Елізабет Смагін-Меллоні, яка проживає у Відні і є упорядницею балів у Римі, Ризі, Баден-Бадені, Біарріці і Монтрьо, пояснила Times, що росіяни стикаються з великими проблемами в отриманні віз і часто їм відмовляють. Ці люди отримують шенгенські візи без будь-яких проблем, вони звичайні представники російського середнього класу і їздять на бали в Ризі та Відні. Але з минулого року ситуація сильно погіршилася.

Про труднощі з отриманням британських віз Смагін-Меллоні розповіли самі російські гості - бізнесмени. Багато з них були змушені повертати вже куплені квитки на бал і просити повернути їм гроші.

За 290-590 фунтів за квиток заможні гості могли милуватися тим, як юні російські дебютантки кружляли у вальсі в одному з найбільших бальних залів в Європі.