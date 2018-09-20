Американський фотограф створює підводні знімки у стилі бароко (відео)

При цьому автор не використовує пост-обробку для своїх робіт.

Американський фотограф Крісті Лі Роджерс створює у воді шедеври в стилі бароко. Особливо роль у фотографіях відіграє світло, яке створює особливий антураж навколо моделей та нагадує картини, намальовані олійними фарбами.

Крісті створює сучасні підводні фотографії, які можна порівняти з картинами майстрів бароко, наприклад, з Мікеланджело та Караваджо. Свої роботи фотограф називає «музами». Кожна з них була знята пізно вночі в освітленому басейні. Варто зазначити, що автор не використовує пост-обробку для своїх робіт.

Читайте такожУ Харкові зафарбували графіті відомого художника, тепер там написана звична похабщина (фото)

Фотографії Роджерс були представлені на виставках по всій території США та Європи. Їх можна знайти в приватних колекціях по всьому світу. Також фотограф була відзначена в міжнародних журналах, в тому числі Harper's Bazaar Art China, EYEMAZING, Monaco Matin, Casa Vogue, Photo Technique і ін. На даний час вона живе і працює в Лос-Анджелесі, Каліфорнія та Каілуа, Гаваї.