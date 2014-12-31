США дали компаніям місяць на припинення бізнесу з Кримом

Про це йдеться в документі Міністерства фінансів США, передає РИА "Новости".

На передачу третім сторонам частки у власності та контрактів і на припинення операцій, контрактів і будь-яких угод про торгівлю, надання послуг і технологій американським компаніям і приватним особам виділяється термін до 12 години східноамериканского часу 1 лютого 2015 року.

В іншому санкції залишаються без змін.

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США, ЄС і ряд інших країн не визнали окупації Криму Росією і ввели санкції проти Росії. Президент США Барак Обама в грудні підписав закон про можливість введення подальших санкцій проти Росії, а також пакет заходів, які претендують на повномасштабне торговельне ембарго Криму.

Зокрема, американцям заборонено володіти бізнесом в Криму, займатися торгівлею з Кримом, постачати кримським компаніям і приватним особам технології і послуги.