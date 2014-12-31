Канада направила фрегат в Середземне море моніторити українську кризу
02:13, 31 грудня 2014Світ
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Канадський фрегат з 250 морськими піхотинцями на борту вирушив з Галіфаксу в Середземне море, де приєднається до військ НАТО, які здійснюють моніторинг українського кризи.
Канада направила фрегат в Середземне море моніторити українську кризу / shrrr.gorod.tomsk.ru
Фрегат «Фредеріктон», що має на борту військовий вертоліт і десантний загін, замінить фрегат «Торонто», який приєднався до постійних сил НАТО в липні, повідомляє Газета.Ru.
Міністр оборони Канади Роб Ніколсон заявив, що «фрегат допоможе принести мир в Східну і Центральну Європу».
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«Канада пишається тим, що вносить значний внесок у забезпечення військ НАТО і демонструє свою незмінну підтримку нашим союзникам», - підкреслив він.
В даний час в повітряній місії НАТО розгорнені шість канадських винищувачів F-18.
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